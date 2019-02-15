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Пьяный мужчина на тракторе насмерть сбил человека в Омской области

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В Большеречинском районе Омской области пьяный водитель трактора сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области.

Авария произошла в четверг, 14 февраля, на 241-м км трассы Омск–Тара. По предварительным данным, трактор Т-150 при начале движения наехал на 52-летнего пешехода, пишет ИА «Город55».

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил различные телесные травмы и погиб до приезда скорой медицинской помощи.

Было установлено, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Права на управление трактором у него отсутствуют.

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