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Крупный пожар в церкви ликвидировали под Саратовом

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Пожарные ликвидировали крупное возгорание в здании церкви в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

ЧП произошло в городе Балашове в храме апостола Иоана Богослова на улице Авиаторов 15 февраля. Спустя час после возгорания огонь удалось локализовать на площади 1 тыс. кв. м. В момент пожара в здании никого не было, горела кровля и часть здания для проведения молебнов. Потушить пламя удалось еще через полтора часа.

При тушении пожара пострадали двое пожарных, их госпитализировали. Как пишет сайт kp.ru, у одного из сотрудников диагностировали перелом правого предплечья, у второго — ушиб поясницы. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. 

По данным телеканала «Звезда», храм располагается в бывшей авиашколе. После того как здание передали епархии, там провели ремонтные работы, однако не произвели замену проводки. По мнению настоятеля храма, именно она и могла стать причиной возгорания. 

21 января сообщалось, что церковь загорелась во время празднования Крещения в Югре. Из здания эвакуировали 15 человек, никто не пострадал.

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