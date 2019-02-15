Прямой эфир

Цифровые медицинские паспорта планируют создать в Рязанской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проект «Цифровая медицина» реализуют в Рязанской области. Он предполагает создание цифрового паспорта, объединяющего разнообразные сведения о пациентах.

О реализации проекта сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он уточнил, что речь идет не просто об электронной карте больного, но о цифровом паспорте. В нем планируется объединить медицинскую историю человека, информацию об образовании и уровне профессиональных знаний. Об этом пишет РИА «7 новостей».

По словам Любимова, задача по реализации проекта должна быть выполнена в короткий срок. Если практика окажется успешной, регион получит поддержку из федерального бюджета на дальнейшее развитие проекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рязанские врачи провели уникальную операцию по удалению опухоли
Федеральные дороги в Рязанской области начали обрабатывать чистой солью

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017