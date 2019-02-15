Цифровые медицинские паспорта планируют создать в Рязанской области

Проект «Цифровая медицина» реализуют в Рязанской области. Он предполагает создание цифрового паспорта, объединяющего разнообразные сведения о пациентах.

О реализации проекта сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он уточнил, что речь идет не просто об электронной карте больного, но о цифровом паспорте. В нем планируется объединить медицинскую историю человека, информацию об образовании и уровне профессиональных знаний. Об этом пишет РИА «7 новостей».

По словам Любимова, задача по реализации проекта должна быть выполнена в короткий срок. Если практика окажется успешной, регион получит поддержку из федерального бюджета на дальнейшее развитие проекта.