В Башкирии пенсионерке с переломом шейки бедра наложили шину из швабры

В Башкирии пенсионерке с переломом шейки бедра наложили странную шину. В качестве фиксатора ноги 83-летней пациентки была использована часть старой деревянной швабры. В Минздраве республики начали внутреннюю проверку.

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