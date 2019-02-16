В Башкирии пенсионерке с переломом шейки бедра наложили шину из швабры
В Башкирии пенсионерке с переломом шейки бедра наложили странную шину. В качестве фиксатора ноги 83-летней пациентки была использована часть старой деревянной швабры. В Минздраве республики начали внутреннюю проверку.
Подробнее — в сюжете «Известий».
В Башкирии пенсионерке с переломом шейки бедра наложили странную шину. В качестве фиксатора ноги 83-летней пациентки была использована часть старой деревянной швабры. В Минздраве республики начали внутреннюю проверку.
Подробнее — в сюжете «Известий».