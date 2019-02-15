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Проехавшего по встречной полосе водителя джипа ищут в Краснодаре

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Полиция Краснодара разыскивает водителя джипа, который проехал по встречной полосе в центре города. Его могут оштрафовать на 5 тыс. рублей либо лишить прав на полгода.

Как уточняет ИА «Кубанские новости», инцидент произошел 8 февраля на улице Бабушкина. Водитель джипа Toyota двигался в сторону улицы Тургенева. Момент нарушения зафиксировал видеорегистратор встречной машины.

Ранее Госдума РФ в первом чтении поддержала законопроект о «народных инспекторах». Инициатива предполагает, что каждый желающий может зафиксировать нарушения на мобильный телефон и передать их в ГИБДД.

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