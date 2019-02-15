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Чеченский фантаст подал в суд на Джеймса Кэмерона

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS
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Писатель из Чечни Руслан Закриев, уже несколько лет обвиняющий создателей фильма «Аватар» в плагиате, подал очередной иск в Заводской районный суд Грозного добиваясь компенсации в размере 10 млн рублей и признания его соавтором ленты, сообщает 15 февраля «РИА Новости».

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«(Подал иск. — Ред.) против американского режиссера Джеймса Кэмерона и студию 20th Century Fox International за нарушение авторских прав и использование ответчиком идеи из моего романа «Секретное оружие», опубликованного в открытом доступе в интернете в 2002 году», — рассказал фантаст.

В 2015 году Закриев несколько раз подавал аналогичные иски. Каждый раз в российском суде ему сообщали, что ответчики находятся в США и неподсудны на территории России. Если суд в Грозном примет такое же решение, писатель пообещал обратится в Конституционный суд России.

Американский фантастический фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона вышел на экраны в 2009 году. По данным сайта «Кинопоиск», за время проката лента собрала почти $2,8 млрд.

В ноябре прошлого года американская религиозная организация «Сатанинский храм» (The Satanic Temple) достигла соглашения с медиагигантами Netflix и Warner Bros по иску на $50 млн из-за хоррор-сериала «Леденящие душу приключения Сабрины». Причиной разбирательства стали обвинения в адрес кинопроизводителей за плагиат атрибутов, в частности статуи Бафомета, которую создали и использовали сатанисты.

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