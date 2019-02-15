Суд обязал обнародовать результаты вскрытия тела Лесина

Суд в Вашингтоне обязал городского судмедэксперта обнародовать протоколы вскрытия и другие материалы расследования по делу о смерти бывшего министра печати России и экс-главы «Газпром-Медиа» Михаила Лесина. Об этом сообщает «Радио Свободы».

Истцом по делу выступил журналист Майкл Экел — он требовал передать ему эти данные на основании Закона о свободе информации. Ответчики заявляли, что интересы семьи Лесина перевешивают общественные.

Суд отклонил все доводы и потребовал до 20 февраля передать журналисту все запрашиваемые материалы, в том числе результаты вскрытия, токсикологические отчеты и электронные письма.

27 января прошлого года ФБР обнародовало сведения о расследовании смерти Лесина, согласно которым экс-министр умер в результате несчастного случая, к которому привело злоупотребление алкоголем.

Лесин был найден мертвым 5 ноября 2015 года в отеле в Вашингтоне. Ряд американских СМИ выдвинули версию о насильственном характере смерти экс-министра. Так, издание BuzzFeed со ссылкой на источники в ФБР сообщило, что Лесин был забит битой до смерти.