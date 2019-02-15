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Трехлетняя девочка на тюбинге скатилась под колеса машины в Удмуртии

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Трехлетняя девочка пострадала во время катания на тюбинге в Удмуртии. Ребенок скатился на проезжую часть перед машиной.

Инцидент произошел в деревне Якшур Завьяловского района. Девочка каталась с горки на тюбинге недалеко от жилого дома. «Ватрушка» скатилась на проезжую часть, в итоге ребенка сбил автомобиль «ВАЗ». Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Девочка получила травмы.

Ранее сообщалось, что в Рязани женщина сильно пострадала при катании на тюбинге. «Ватрушку» подкинуло, в результате горожанка неудачно упала и получила повреждения плеча и таза.

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