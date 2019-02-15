Госзакупки в Якутии сделают более прозрачными

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи правительство Якутии и ООО «РТС-Тендер» подписали соглашение о создании условий для поддержки и развития предпринимательства. Оно касается обеспечения прозрачности, открытости и конкурентоспособности госзакупок.

Также в документе говорится о цифровизации закупочной деятельности и системы контроля исполнения договоров, сообщает ИА SakhaNews. Предполагается, что это сотрудничество улучшит мониторинг исполнения госконтрактов и договоров. Таким образом, власти смогут контролировать процесс целевого расходования бюджетных средств и средств госпредприятий.

Ранее сообщалось, что в рамках инвестиционного форума в Сочи состоялось открытие фонда содействия социальному развитию «Инносоциум». Он будет заниматься вопросами здравоохранения, образования, социальной сферы, женского лидерства и социальных коммуникаций.