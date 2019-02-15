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Ургант спародировал поющих Дворковича, Ткачева и Тимакову

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Российский телеведущий и актер Иван Ургант снял пародию на видео, в котором бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев и зампред Внешэкономбанка Наталья Тимакова поют и пританцовывают на борту частного самолета. Ролик был размещен 14 февраля на YouTube-канале шоу «Вечерний Ургант».

Команда шоу в лице самого Урганта, телеведущих Александра Гудкова и Аллы Михеевой исполнили ту же песню, что и чиновники, — «Ах, судьба моя, судьба» российской певицы Надежды Кадышевой.

В конце ролика Ургант произнес тост «за наше юмористическое лобби».

Оригинальное видео было опубликовано в СМИ 14 февраля. На нем чиновники поют под Кадышеву с бокалами в руках.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что не видит в ней «ничего зазорного». Также он подтвердил, что у чиновников действительно есть традиция «собираться за рюмкой» и обсуждать дела.

24 октября 2018 года Ургант предложил назвать один из аэропортов страны в честь российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. При этом, аэропорту Внуково он предложил дать имя певца Стаса Пьехи, а Пулково назвать в честь актрисы Ксении Раппопорт, чтобы был «аэропорт Раппопорт».

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