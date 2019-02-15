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Производство по выращиванию лосося появится в Липецкой области

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В Липецкой области планируют построить инновационный рыбоводческий комплекс по выращиванию атлантического лосося. Соглашение было заключено в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Производственная мощность рыбоводческого комплекса позволит выращивать 5 тыс. т рыбы в год. В реализацию проекта планируют инвестировать 6 млрд рублей, пишет LipetskMedia.

Между тем, по оценке управления инвестиций и международных связей Липецкой области, объем инвестиций от иностранных компаний в регион в этом году составит свыше 18 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14–15 февраля. Главной темой обсуждения стали практические меры по реализации национальных проектов. Губернаторы обсудят стратегию пространственного развития до 2025 года для определения способов реализации потенциала регионов. Также подведут итоги конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов.

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