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Два человека погибли при пожаре в Татарстане

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Два человека погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в Татарстане. По факту возгорания проводится проверка.

Пожар произошел в Пестрецах на улице Космонавтов. Огонь охватил площадь около 40 кв. м в частном доме. Пожарные прибыли на место в течение нескольких минут после вызова. На полу между прихожей и залом они обнаружили 70-летнего мужчину без сознания. Пострадавший госпитализирован в состоянии комы.

При тушении пожара были обнаружены тела 68-летней хозяйки дома и ее 46-летнего сына, сообщает InKazan.ru. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

Ранее сообщалось, что в Орловской области при пожаре в частном деревянном доме погибли двое детей и женщина. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

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