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Пожар на базе в Благовещенске не могут потушить 13 часов

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Площадь возгорания на торговой базе «Амур» в Благовещенске увеличилась до 1 тыс. кв. м. С огнем борются более 100 пожарных и 25 единиц техники. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Тушение продолжается уже 13 часов. Как уточняет «Амурская служба новостей», сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 5:45. Загорелось складское помещение на территории базы. На момент прибытия расчетов в здании наблюдалось сильное задымление.

Специалисты Роспотребнадзора проводят на месте замеры воздуха на предмет наличия вредных веществ. Пока дым не дошел до жилой застройки, но учеников школы, стоящей неподалеку, отпустили домой.

В конце января в Благовещенске произошел пожар на хладокомбинате. Там взорвался газовый баллон. Пострадали три человека. Один из пострадавших на следующий день скончался. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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