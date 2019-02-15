Работы по предотвращению оползней проведут в Нижегородском кремле

Правительство Нижегородской области выделит 48,7 млн рублей на капитальный ремонт кремля в столице региона. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту поправок в бюджет, которые внес губернатор Глеб Никитин.

Как сообщает ИА «НьюсНН», 1,5 млн рублей планируется направить на разработку проекта капитального ремонта покрытия территории Кремлевского бульвара на участках от Кладовой до Коромысловой и от Ивановской до Зачатьевской башен. Еще 13,2 млн рублей — на подготовку документации для противооползневых мероприятий вдоль Кремлевского бульвара на участке между Коромысловой и Тайницкой башнями. В списке работ также капремонт ступеней, пандусов и площадок на склоне от Северной до Ивановской башни.

Нижегородский кремль — крепость в историческом центре Нижнего Новгорода и его древнейшая часть, главный общественно-политический и историко-художественный комплекс города. Расположен на правом высоком берегу, в месте слияния рек Волги и Оки. Северо-западная часть Кремля спускается почти к подножию склонов, юго-восточная часть выходит на площадь Минина и Пожарского, а юго-западная — возвышается над глубоким Почаинским оврагом и площадью Народного единства.