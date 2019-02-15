Крыша жилого дома в Самаре рухнула под тяжестью снега

В Самаре под тяжестью снега обрушилась крыша кирпичного двухэтажного многоквартирного дома. Об этом «РИА Новости» рассказали в региональном ГУ МЧС.

ЧП произошло 15 февраля на улице Водников в Самарском районе. Площадь обрушения составила 20 кв. м., несущие конструкции дома не нарушены. Крыша упала на чердак и повредила кирпичную кладку, в связи с чем территория дома усыпана обломками кирпича. Как сообщает сайт kp.ru, здание было построено в 1902 году и давно находится в аварийном состоянии. Как отмечает телеканал «360», здание давно не ремонтировалось капитально якобы из-за того, что дом представляет культурную и архитектурную ценность.

В результате ЧП никто не пострадал, из здания эвакуировали 12 человек, в том числе четверых детей. Всего в доме зарегистрированы 26 человек. В целях безопасности обратно в квартиры жильцов пока не пускают.

На место происшествия прибыл глава Самарского района Роман Радюков. В ближайшее время комиссия пример решение о расселении жильцов.

7 февраля в Саратове за день под тяжестью снега обрушились крыши двух жилых домов — на улице Мельничная и на улице Радищева. Жильцов последнего планируют расселить в пансионат.