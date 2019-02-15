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Количество закрытых на карантин классов увеличилось в Липецке в два раза

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В Липецке всё больше учеников остаются дома в связи с закрытием школ и классов на карантин по гриппу и ОРВИ. За последнюю рабочую неделю количество закрытых классов увеличилось с 26 до 52.

По данным департамента образования мэрии Липецка, по состоянию на 15 февраля в городе на карантине находятся 52 класса в 21 школе. В понедельник, 11 февраля, цифра достигала 26 классов в 11 школах, пишет GORO48.

На карантин закрывают те классы, в которых количество заболевших учеников достигло 20%. Мера призвана держать ситуацию по заболеваемости под контролем.

12 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала число закрытых из-за гриппа школ и детских садов в России. С 4 по 10 февраля были полностью закрыты 3839 школ и 1078 детских садов.

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