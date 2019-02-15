Солнечную электростанцию построят в Бурзянском районе Башкирии

Группа компаний «Хевел» планирует в 2020 году построить в Бурзянском районе Башкирии солнечную электростанцию мощностью до 10 МВт. Проект позволит улучшить экологическую ситуацию.

Впервые в РФ солнечная электростанция может работать параллельно с сетью, что повысит ее надежность. Планируемый объем инвестиций — 800 млн рублей. Об этом и других проектах шла речь на встрече врио главы Башкирии Радия Хабирова с гендиректором группы компаний «Хевел» Игорем Шахраем в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. «Хевел» также планирует создать четыре сетевые солнечные электростанции совокупной установленной мощностью 100 МВт (25 МВт каждая) в Хайбуллинском и Куюргазинском районах, пишет ИА «Башинформ».

Ранее сообщалось, что в России создали солнечный модуль для автономных потребителей с концентратором энергии. Он преобразует солнечное излучение в тепловую и электроэнергию в 1,5 раза эффективнее существующих зарубежных аналогов. Установка может быть использована в частных домах или небольших фермерских хозяйствах. В планах разработчиков — переход на 3D-печать при изготовлении большей части созданного устройства.