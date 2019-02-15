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Фестиваль наваги проведут во Владивостоке

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Во Владивостоке сегодня, 15 февраля, начинается Второй ежегодный гастрономический фестиваль наваги. Рестораны города каждый день, вплоть до 25 февраля, будут предлагать своим посетителям традиционную жареную навагу и авторские блюда с любимой зимней рыбой.

По словам организаторов, которые приводит ИА PrimaMedia, именно приготовление авторских блюд является новшеством фестиваля этого года. Ранее участники конкурса должны были приготовить навагу традиционных способом. Однако, как показал фестиваль корюшки, проведенный в январе 2019 года, шеф-повара могут представить огромное количество необычных и интересных рецептов блюд.

Также организаторы обратили внимание, что навага не особенно ценится в России. Благодаря гастрономическому форуму, удастся раскрыть потенциал этой полезной рыбы.

Помимо запланированных событийных мероприятий, в рамках фестиваля пройдет костюмированный забег. Все участники должны будут пробежать определенную дистанцию в костюмах рыбаков, рыб и морских животных.

Ранее в рамках фестиваля корюшки во Владивостоке устроили слепую дегустацию корюшек из разных местностей: приморской и из вод Финского залива.

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