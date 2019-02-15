Елками без корней озеленили Красноярск

Жители Красноярска обратили внимание на странный способ озеленения города. Рядом с развязкой на улице Копылова в районе Николаевского проспекта рабочие высадили ели в обрезанные металлические трубы.

Для этого деревья, у которых уже не было корней, помещали в трубы, а после расправляли ветки для придания дереву объема. Подобные рассказы появились в социальных сетях. Авторы постов утверждают, что таким способом за короткое время удалось высадить более 10 елок и «озеленить» пустырь.

По некоторым данным, которые приводит KrasnoyarskMedia, деревья были срублены на объектах компании МРСК Сибири. Чтобы не выбрасывать, их решили передать городу для декоративных целей.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске работники коммунальных служб пытались засыпать грязный снег чистым.