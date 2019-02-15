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Новосибирские депутаты направили мэру список предложений

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил перед депутатами горсовета с отчетом о достижениях 2018 года. Народные избранники поставили оценку «удовлетворительно» и составили список предложений.

«Этот перечень вопросов будет передан мэру, чтобы в 2019 году на них обратили пристальное внимание. Так, нужно усилить уборку улиц: зимой не хватает техники для очистки снега, летом мы страдаем от пылевых бурь. Сегодня создана рабочая группа, работающая над этой проблемой, и, надеемся, мы увидим позитивные изменения. Еще один острый вопрос — содержание теплосетей: этот год показал, что аварий становится больше», — прокомментировал Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска. Об этом сообщает vn.ru со ссылкой на газету «Вечерний Новосибирск».

Народные избранники выразили готовность поддержать отмену НДС, чтобы облегчить жителям переход на новую систему обращения с отходами. 

Согласно проекту бюджета Новосибирска на 2019 год, доход города составит 42,961 млрд рублей, расходы — 44,948 млрд рублей с дефицитом в 1,987 млрд рублей. С каждым последующим годом городской бюджет планируют увеличивать. К 2021 году его доход составит 45,925 млрд рублей, расходы же приблизятся к 47 млрд рублей.

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