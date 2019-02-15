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Иркутская семья дважды хоронила сына из-за ошибки в морге

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Суд города Усолье-Сибирское в Иркутской области принял решение о взыскании с патологоанатомического бюро 71 тыс. рублей за ошибку при выдаче тела. Из-за действий санитара семье пришлось два раза хоронить своего сына.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, санитар перепутал тела умерших. Родственники провели церемонию похорон человека, которого не знали. Сотрудник морга сообщил представителям кладбища о произошедшей ошибке. В тот же день тело эксгумировали и провели повторное захоронение.

Виновник случившегося оплатил эксгумацию и повторное захоронение, извинился перед семьей и полностью признал свою вину. Работодатель наложил на него дисциплинарное наказание.

В итоге городской суд удовлетворил требования истцов о компенсации морального вреда и взыскал с областного патологоанатомического бюро 25 тыс. рублей в пользу отца и 30 тыс. рублей — в пользу матери, а также расходы на оплату услуг представителей.

Ранее сообщалось, что в Приамурье возбудили уголовное дело по факту отправки в морг живой женщины.

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