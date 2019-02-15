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Резкое ухудшение погоды прогнозируют во Владимирской области

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МЧС предупредило жителей Владимирской области о резком ухудшении погоды. В течение двух дней в регионе ожидается сильный ветер.

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия будут складываться 15 и 16 февраля. Вечером 15 февраля ветер усилится до 18 м/с. В результате возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения, падением деревьев, а также ДТП. Об этом пишет ИА «Владимирские новости».

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям региона соблюдать осторожность и не оставлять автомобили под деревьями.

Ранее об ухудшении погоды предупредили жителей Москвы. В столице ожидается сильный ветер и гололедица.

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