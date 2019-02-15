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8–15 февраля в объективе «Известий»

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Президент РФ Владимир Путин во время тренировки по дзюдо на татами во время посещения спортивно-тренировочного комплекса «Юг-Спорт» в Сочи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Владимир Путин во время тренировки по дзюдо во время посещения спортивно-тренировочного комплекса «Юг-Спорт» в Сочи
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Демонстрация за легализацию нелегальных мигрантов в защиту их семей в Вашингтоне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Протестующие, выступающие за легализацию нелегальных мигрантов и в защиту их семей, в Вашингтоне
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Ваня Фокин, спасенный из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске дома, с мамой Ольгой после выписки из московского Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Ваня Фокин, спасенный из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске дома, с мамой Ольгой после выписки из московского Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии
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Фестиваль воздухоплавания Konakovo Sky Fest 2019
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Фестиваль воздухоплавания Konakovo Sky Fest 2019
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Павел Мамаев во время футбольного матча в Бутырском СИЗО № 2
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Экс-футболист сборной России Павел Мамаев (в центре), арест которого был продлен до апреля, во время футбольного матча в Бутырском СИЗО № 2
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Прощание с Сергеем Юрским в Театре им. Моссовета
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Прощание с артистом Сергеем Юрским в Театре им. Моссовета
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время катания на лыжах в Сочи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время катания на лыжах в Сочи
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Актер Мартин Фриман на пресс-конференции фильма Юваля Адлера «Оперативник» в рамках 69-го Берлинского международного кинофестиваля «Берлинале - 2019»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Актер Мартин Фриман на пресс-конференции фильма Юваля Адлера «Оперативник» в рамках 69-го Берлинского международного кинофестиваля «Берлинале - 2019»
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Фотограф Альберт Уотсон показывает снимок модели Джиджи Хадид из календаря Pirelli 2019 во время интервью «Известиям»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Фотограф Альберт Уотсон показывает снимок модели Джиджи Хадид из календаря Pirelli-2019 во время интервью «Известиям»
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Президент РФ Владимир Путин, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган (справа) и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани (слева) во время трёхсторонней встречи глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган (справа) и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани (слева) во время трёхсторонней встречи глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, которая состоялась в Сочи
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Телеведущий Андрей Малахов на открытии XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии – 2019» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Телеведущий Андрей Малахов на открытии XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии – 2019» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве
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Продюсер Тедди Шварцман, актриса Анна Пнёвски и режиссер Кейси Аффлек на красной дорожке перед премьерой фильма «Свет моей жизни» (Light of My Life) в рамках 69-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале-2019
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Продюсер Тедди Шварцман, актриса Анна Пнёвски и режиссер Кейси Аффлек на красной дорожке перед премьерой фильма «Свет моей жизни» (Light of My Life), которая состоялась в рамках 69-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале-2019
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Снегопад в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Снегопад в Москве
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Игрок ХК «Спартак» Максим Гончаров в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Спартак» (Москва) и ХК «Динамо» (Москва)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Игрок ХК «Спартак» Максим Гончаров в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Спартак» (Москва) и ХК «Динамо» (Москва)
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