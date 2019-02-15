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В МЧС предупредили о гололедице и сильном ветре в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москвичей и гостей города предупредили о гололедице на дорогах и сильном ветре 15 февраля. Об этом пишет RT со ссылкой на ГУ МЧС РФ по столице.

По прогнозам синоптиков, до конца суток 15 февраля в Московском регионе ожидается северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 13–18 м/с. На дорогах ожидается образование гололедицы.

Спасатели призвали горожан быть внимательными при передвижении пешком и на автотранспорте. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также парковать свой автомобиль вдали от слабо укрепленных конструкций и деревьев.

В пятницу, 15 февраля, ожидается облачная погода с небольшими осадками. Днем воздух в столице прогреется до +2 градусов, в Подмосковье термометры покажут от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

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