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Создание детской больницы в Томске обойдется в 13 млрд рублей

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На строительство многопрофильной детской больницы в Томске требуется около 6,5 млрд рублей, еще столько же средств нужно на оснащение здания. Сроки создания новой клиники пока неизвестны, сообщила главный педиатр регионального департамента здравоохранения Светлана Рубейкина.

Нижегородское ООО «НИИ «Земля и город» по заказу Томской областной клинической больницы разрабатывает проект Северного медицинского городка, который объединит восемь медучреждений. По словам Рубейкиной, многопрофильную больницу для детей построят в рамках федерального проекта, пишет РИА «Томск».

«Все, что мы (обладминистрация) могли, мы сделали. На данный момент строительство детской больницы в Томской области из федеральной программы не исключили, но и финансирования не заложено на эти цели», — сказала Рубейкина.

Напомним, в городе Корсакове Сахалинской области планируют построить новый корпус для инфекционного отделения центральной районной больницы. Стоимость работ оценили в 367 млн рублей. Предполагается, что здание будет двухэтажным и рассчитанным на 30 коек. Подрядчика должны выбрать 25 февраля.

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