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Песков назвал героями воевавших в Афганистане советских солдат

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Фото: РИА Новости/Александр Гращенков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 15 февраля заявил, что участвовавшие в Афганской войне советские солдаты были героями, преданными присяге.

При этом Песков отметил, что не будет комментировать думскую инициативу пересмотреть принятый советскими депутатами документ с осуждением ввода войск в азиатскую страну.

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«Я оставлю это без комментариев. Нам главное помнить всех героев, которые выполняли свой интернациональный долг, который они выполняли по присяге», — сказал он.

В декабре 1989 года съезд народных депутатов СССР одобрил постановление № 982-1 с критической оценкой ввода советских войск в Афганистан. В ноябре 2018 года комитет Госдумы по обороне предложил пересмотреть эти выводы, назвав их исторически не справедливыми, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Минобороны России опубликовало уникальные документы времен афганской войны. Архивы рассекретили к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

25 декабря 1979 года СССР ввел в Афганистан ограниченный контингент войск в помощь правительству Народно-демократической партии Афганистана. Это было сделано «для оказания содействия афганскому народу в отражении вооруженной агрессии»

По разъяснению руководства СССР, это произошло в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН и статьей 4 советско-афганского Договора о дружбе. 15 февраля 1989 года последние подразделения советских вооруженных сил покинули территорию Афганистана.

По официальным данным, последним советским военным, прошедшим по мосту Дружбы через границу двух стран, стал генерал-лейтенант Борис Громов. Фактически на территории республики остались пленные и пограничники, которые прикрывали вывод войск.

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