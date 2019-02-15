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Детсады и редакции СМИ эвакуируют в Бийске из-за писем о минировании

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Более 100 организаций Бийска Алтайского края утром 15 февраля получили по электронной почте письма о минировании, пишет «Бийский рабочий». Эвакуация проводится в детских учреждениях, а также на Бийском телевидении и в газете «Бийский рабочий».

Специалисты работают на месте и проверяют здания, отмечает «Наш Бийск». Altapress.ru добавляет, что в пятницу письма о взрывных устройствах пришли в вуз, театр и ТРЦ Барнаула.

Дежурная часть главка МВД России по Москве и территориальные ОМВД в столице получили 5 февраля более 500 анонимных сообщений об угрозах взрыва на различных объектах, причем в ходе проверок ни одна из них не подтвердилась. Среди них были 147 учебных и дошкольных учреждения, 10 гостиниц, 19 медучреждений, 83 госучреждения и высших органа власти, 4 жилых дома, 90 торговых центров, а также 128 ресторанов «Макдоналдс».

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