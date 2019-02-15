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Ургант снял пародию на поющих Дворковича, Ткачева и Тимакову

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Известный российский телеведущий и актер Иван Ургант выпустил пародию на видео, в котором бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев и зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова поют и пританцовывают на борту частного самолета. Ролик появился на YouTube-канале шоу «Вечерний Ургант» в четверг, 14 февраля.

В пародии Ургант, а также другие телеведущие шоу Александр Гудков и Алла Михеева, как и чиновники, поют песню Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя, судьба», а также пьют за «юмористическое лобби».

На видеозаписи, опубликованной в СМИ 14 февраля, запечатлены Ткачев, Дворкович и Тимакова вместе с экс-руководителем протокола правительства Мариной Ентальцевой. Они поют песню Кадышевой с бокалами в руках.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел «ничего зазорного» в появившемся в Сети ролике. Он подтвердил, что у чиновников действительно есть традиция «собираться за рюмкой» и обсуждать дела. Представитель Кремля также отметил, что не знает, как это видео попало в Сеть.

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