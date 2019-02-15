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Двухэтажный дом загорелся у подножия горнолыжного курорта на Сахалине

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Крупный пожар произошел у подножия горнолыжного курорта «Горный воздух» на Сахалине. Там загорелась двухэтажная дача.

О случившемся днем 15 февраля ИА SakhalinMedia сообщили очевидцы. В пресс-службе УМЧС по Сахалинской области информацию подтвердили, но при этом не сообщили никаких подробностей.

Позже стало известно, что дача на восточной окраине Южно-Сахалинска была заброшена. На момент прибытия расчетов площадь возгорания составляла 15 кв. м. С огнем боролись 16 человек и четыре единицы техники. Обошлось без пострадавших. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о пожаре на горнолыжном курорте Куршевель во Франции. Возгорание произошло в помещении, где проживали сезонные рабочие. Два человека погибли, более 20 пострадали.

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