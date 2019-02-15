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Мэрию Биробиджана обязали заняться очисткой реки Биры

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Суд в Биробиджане поддержал сторону природоохранной прокуратуры, которая требовала от мэрии построить и ввести в эксплуатацию новые очистные сооружения. Это необходимо будет сделать в течение пяти лет с момента вступления судебного решения в законную силу.

Поводом для обращения в суд послужили результаты проверки, во время которой было установлено, что сбросы сточных вод в Большую Биру осуществлялись с превышением допустимых концентраций химических веществ, сообщает ИА EAOMedia.

В городской администрации уже заявили, что не имеют необходимого для строительства очистных сооружений 1 млрд рублей. Таких денег нет ни в муниципальном, ни в областном бюджетах.

Минувшим летом в Биробиджане изменился цвет питьевой воды. Предполагалось, что это произошло из-за изменения цвета воды в реке Бире. Эксперты не исключали, что это являлось следствием возможной аварии на одном из золотодобывающих предприятий.

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