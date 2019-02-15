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Появилось видео с учений «Аллигаторов» и «Терминаторов»

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Минобороны России опубликовало видео с учений экипажей вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор», которые отработали совместные действия и посадку на условно зараженный аэродром в Приморье.

В ходе тренировки экипажи вертолетов выполняли парные взлеты с аэродрома, уходы от удара «вражеских» средств ПВО, а также отрабатывали пилотирование на малых высотах, совместное маневрирование и заходы на цели, уточняет РЕН ТВ.

Также вертолетчики тренировались садиться на условно зараженный аэродром. По легенде учений, на данной территории свирепствует некая инфекция, вызванная применением бактериологического оружия. В ходе отработки действий летчиков эвакуировали аэродромные службы, а вертолеты подвергались обеззараживанию.

8 февраля Минобороны России опубликовало видео учений морской авиации Балтийского флота, во время которых отрабатывалась посадка вертолетов Ка-27 на палубы корветов проекта 20380 и сторожевого корабля «Ярослав Мудрый».

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