Росздравнадзор изымет из обращения схожие с «Эреспалом» препараты

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил 14 февраля, что его ведомство планирует приостановить в России продажу лекарственных препаратов, которые, как и «Эреспал», включают в себя потенциально опасный для здоровья фенспирид, сообщает «РИА Новости».

Он добавил, что процесс изъятия медикаментов займет около суток, после чего эксперты будут дополнительно исследовать влияние каждого препарата на организм.

14 февраля стало известно, что фрaнцузcкий пpeпарат от кaшля «Эреспал» отзывают из обращения в России, так как сoдержащийcя в нeм фенспирид может негативно отpaзиться на здоpoвье ceрдца.

Ранее сообщалось, что французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья приостановило действие регистрационных удостоверений препаратов, содержащих фенспирид, из-за риска возникновения аритмии.

«Эреспал» (таблетки и сироп) применяется для лечения воспалительных процессов и инфекций дыхательных путей, а также для лечения бронхиальной астмы.