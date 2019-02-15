Альфа-банк выдал первый транш кредита производителю мясной продукции в РФ

Альфа-банк выдал группе «Черкизово» первый транш финансирования на развитие свиноводства. Кредитная линия объемом 15,4 млрд рублей открыта на срок восемь лет.

«Черкизово» на полученные деньги собирается построить свиноводческие комплексы в Липецкой и Пензенской областях, а также закупить для них оборудование и маточное поголовье.

«Мы рады поддержать лидера российского рынка мясной продукции в создании новых современных производственных мощностей. Альфа-банк сотрудничает с группой «Черкизово» уже на протяжении пяти лет. Уверен, что этот проект укрепит наше взаимодействие», — заявил руководитель управления по работе с предприятиями АПК и пищевой промышленности Альфа-банка Сергей Андреев.

Группа «Черкизово» — крупнейший в России производитель мясной продукции. Занимает первое место по совокупному производству мяса птицы и второе по производству свинины.

Альфа-банк основан в 1990 году, он является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.