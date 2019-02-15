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Уголовное дело возбудили после массовой драки у кафе на юго-востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки, произошедшей поздно вечером 14 февраля около кафе на 1-й Курьяновской улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Отмечается, что в драке участвовало приблизительно 20 человек. В ходе потасовки неизвестные открыли стрельбу из травматического оружия. В результате один мужчина получил телесные повреждения, кроме того, пострадала иномарка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»).

В пресс-службе отметили, что один из полицейских в ходе пресечения драки выстрелил в воздух из табельного оружия, при этом никто не пострадал.

Ранее в пятницу сообщалось, что мужчину обстреляли из травматического пистолета у подъезда жилого дома на юго-востоке Москвы. Затем злоумышленники скрылись на автомобиле BMW X6 с грязными номерами.

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