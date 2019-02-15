Власти региона проконтролируют ситуацию со взрывом газа в Красноярске

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин будет лично следить за ликвидацией последствий взрыва бытового газа, который произошел в одном из жилых домов Красноярска. Об этом 15 февраля сообщил представитель пресс-службы региональной администрации Николай Базаров.

«Глава региона Александр Усс, находясь в рабочей командировке, в тот же день поручил первому заместителю губернатора, председателю правительства Красноярского края Юрию Лапшину взять под личный контроль ликвидацию последствий происшествия», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее стало известно, что число жертв взрыва бытового газа в жилом доме в Красноярске увеличилось до двух.

Хлопок газа произошел в частном трехэтажном коттедже на улице Кандагарская вечером 14 февраля. Взрыв полностью разрушил шесть квартир, еще 10 получили повреждения.