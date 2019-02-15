Гигантские горы нашли в недрах Земли

Структура границы между верхней и нижней мантией Земли покрыта огромными горными пиками и глубокими расселинами.

К такому выводу пришли ученые, изучив сейсмографические записи мощного землетрясения в Боливии в июне 1994 года, передает «Федеральное агентство новостей».

В прошлом ученые не могли извлечь полезных данных из этих записей, так как для этого у них просто не было достаточно мощных компьютеров.

По словам геологов из китайского Института геодезии и геофизики, возвышенности оказались более высокими, чем любой горный пик на Земле.

При исследовании были смоделированы волновые явления, происходящие во время землетрясений, которые приводят в движение мантию Земли и литосферные плиты.

В итоге ученые получили достаточно грубую «карту рельефа» мантии. Отмечается, что анализ поможет геологам понять, из чего была «слеплена» планета.

Генетики ранее проследили историю заселения высокогорных районов Анд и адаптации жителей к суровым условиям жизни.