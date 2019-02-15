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Токио начал изучать вопрос об отмене въездных виз для граждан России

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Фото: Global Look Press/YOSHIO TSUNODA
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Правительство Японии изучает вопрос о фактической отмене краткосрочных въездных виз для российских граждан. Об этом сообщила газета «Санкэй» со ссылкой на собственные источники.

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Сроки введения на данный момент пока не определены, однако с помощью нововведения россиянам не нужна будет виза на въезд в Японию для пребывания в течение 90 дней, если гражданин заранее зарегистрирует в японском консульском учреждении данные загранпаспорта.

Ранее эксперты выяснили, что в 2018 году россияне стали чаще летать в Японию, чем годом ранее. Количество купленных билетов возросло на 34%, а средняя стоимость перелета снизилась на 9,8% и составила 34,7 тыс. рублей.

23 октября власти Японии значительно смягчили визовый режим для граждан РФ, путешествующих в составе туристических групп по турам компаний, входящих в Российский союз туриндустрии (РСТ) и Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Согласно новым правилам, для получения визы таким туристам потребуется лишь две заполненные анкеты, две фотографии, оригинал заграничного паспорта и копия российского.

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