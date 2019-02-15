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Помпео не стал отрицать наличие программы по саботажу ракетного потенциала Ирана

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Госсекретарь США Майк Помпео не стал отрицать или подтверждать наличие у Соединенных Штатов программы по саботажу ракетной программы Ирана. Об этом он заявил в интервью Fox News.

По его словам, Соединенные Штаты использует все рычаги своей мощи, чтобы сократить иранский потенциал по выстраиванию ракетной программы. Также он отметил, что США делают это с «благословления Совета Безопасности ООН», пишет «РИА Новости».

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Речь идет о резолюции СБ ООН 2231, которая запрещает Ирану ракетные запуски. Помпео напомнил, что иранская сторона нарушает резолюцию и Соединенные Штаты работает над тем, чтобы остановить это.

13 февраля в США заявили, что рассматривают как свою победу решение Международного суда ООН по иску Тегерана, который касался ряда иранских активов. Суд отклонил многие требования Исламской Республики.

13 февраля также стало известно, что Соединенные Штаты расширили ограничительные меры против Тегерана, внеся в секционный список две иранские организации и девять граждан Исламской Республики Иран (ИРИ).

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписантами которого также выступили Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают автомобильный сектор, торговлю компьютерными программами для промышленных предприятий, природными ископаемыми и металлами, в том числе драгоценными, а также нефтяной сектор ИРИ.

В январе текущего года США в очередной раз расширили ограничительные меры против Ирана. 4 февраля санкции в отношении двух граждан республики и одной иранской компании ввел Европейский союз.

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