Украина обвинила Россию в нарушении соглашения ВТО

Украина обвинила Россию в несоблюдении обязательств относительно свободы транзита в рамках соглашения Всемирной организации торговли (ВТО).

Как сообщила пресс-служба Минэкономики Украины, ограничения на импорт украинских товаров не согласуются положениями об упрощении процедур торговли, что создает препятствия для транзита.

29 декабря правительство России ввело ответные санкции против Киева и опубликовало список товаров, которые запрещены к ввозу с Украины. Под эмбарго попали сладости, мучные изделия, пшеница, рыбные и овощные консервы, спиртные напитки.

Также запрет коснулся моющих средств, бумаги и мебели. Москва отметила, что подобные меры являются вынужденными, так как РФ отвечает на вводимые с 2015 года и постоянно расширяющиеся санкции Киева.

С января по ноябрь 2018 года Украина значительно нарастила импорт товаров из России. По данным украинской Государственной службы статистики, за указанный период Украина импортировала российских товаров на $7,4 млрд, что на 17,1% больше показателя за январь-ноябрь 2017 года. В то же время экспорт в Россию упал на 7% и составил $3,3 млрд.