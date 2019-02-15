Прямой эфир

Украина обвинила Россию в нарушении соглашения ВТО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина обвинила Россию в несоблюдении обязательств относительно свободы транзита в рамках соглашения Всемирной организации торговли (ВТО).

Им меры нет: как ответные санкции подействуют на украинских политиков
Киев пообещал отреагировать на ограничения Москвы

Как сообщила пресс-служба Минэкономики Украины, ограничения на импорт украинских товаров не согласуются положениями об упрощении процедур торговли, что создает препятствия для транзита.

29 декабря правительство России ввело ответные санкции против Киева и опубликовало список товаров, которые запрещены к ввозу с Украины. Под эмбарго попали сладости, мучные изделия, пшеница, рыбные и овощные консервы, спиртные напитки.

Также запрет коснулся моющих средств, бумаги и мебели. Москва отметила, что подобные меры являются вынужденными, так как РФ отвечает на вводимые с 2015 года и постоянно расширяющиеся санкции Киева.

С января по ноябрь 2018 года Украина значительно нарастила импорт товаров из России. По данным украинской Государственной службы статистики, за указанный период Украина импортировала российских товаров на $7,4 млрд, что на 17,1% больше показателя за январь-ноябрь 2017 года. В то же время экспорт в Россию упал на 7% и составил $3,3 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Транзит доверия: Москва и Кишинев упростили импорт молдавских товаров
Это позволит существенно увеличить торговый оборот между странами
На Украине зафиксирован беспрецедентный рост цен на сало

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017