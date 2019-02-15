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Власти Чили ввели миллионные штрафы за препятствие в доступе на пляжи

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Фото: TASS/Protze, O
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Чилийское правительство будет наказывать граждан и компании, препятствующие туристам и местным жителям в доступе на пляжи. С 14 февраля нарушители обязаны заплатить штраф размером до 5 млн песо, сообщило министерство национального достояния.

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«Наконец есть закон! Кто блокирует доступ на пляж, столкнется с миллионными штрафами», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Согласно новому закону, штрафы за препятствие в доступе на пляж составят от 490 тыс. песо ($737) до 4,9 млн песо ($7370).

Как уточнили в министерстве, инициатива была выдвинута после многочисленных жалоб местных жителей на владельцев домов и отелей, которые не разрешали проходить на пляжи у моря, озер и рек, ссылаясь на то, что территория является частной собственностью.

«В Чили нет частных пляжей», — подчеркнул глава министерства национального достояния Фелипе Уорд, пригрозив удвоить штраф в случае повторного нарушения.

В конце января ассамблея индийского штата Гоа одобрила поправки в закон о туризме, которые предусматривают введение штрафов за употребление спиртных напитков и приготовление еды в общественных местах, в том числе и на пляжах.

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