Спасатели центра «Лидер» празднуют 25-летие со дня основания

Стихийные бедствия, техногенные аварии, пожары и катастрофы. Четверть века они первые оказываются там, где опаснее и сложнее всего. Спасатели центра «Лидер» МЧС России празднуют 25 лет со дня образования.

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