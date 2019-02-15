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Путин встретился с главой Федерации керлинга

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин пообщался с главой Федерации керлинга Дмитрием Свищевым во время посещения в Сочи арены «Ледяной куб».

Как пишет «РИА Новости», во время беседы с президентом Свищев отметил, что Сочи является «не самым активным для керлинга регионом», и попросил главу государства поддержать строительство подобных «Ледяному кубу» арен в Москве и во Владивостоке.

По словам главы Федерации, Дальний Восток является очень важным регионом для керлинга, так как следующая зимняя олимпиада планируется в Китае.

«Поэтому мы очень востребованы в Москве и очень востребованы на Дальнем Востоке», — подчеркнул Свищев.

Ранее в четверг российский лидер вышел на татами спортивного центра «Юг-Спорт» после завершения трехстороннего саммита по Сирии в Сочи. Путин побеседовал с представителями сборных команд по вольной борьбе, боксу и дзюдо, а затем сам переоделся в кимоно, чтобы потренироваться с олимпийскими чемпионами.

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