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Росздравнадзор отозвал французский препарат «Эреспал»

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Росздравнадзор принял решение об изъятии французского препарата «Эреспал» в течении суток. Об этом стало известно из письма врио руководителя Росздравнадзора Дмитрия Пахоменко.

Французские надзорные органы ранее постановили изъять из обращения лекарственные препараты, в которых содержится фенспирид. Предположительно препарат может вызывать нарушения сердечного ритма, пишет «Газета.ru».

Контроль над изъятием лекарств, покрытых пленочной оболочкой таблеток и сиропа 2 мг/мл, будут обеспечивать территориальные органы Росздравнадзора.

Кроме того, глава ведомства Михаил Михаил Мурашко заявил, что препараты других производителей на основе фенспирида также будут изъяты. Затем решение о пользе и риске лекарственных средств будут принимать эксперты.

«Эреспал» (таблетки и сироп) применяется для лечения воспалительных процессов и инфекций дыхательных путей, а также для лечения бронхиальной астмы.

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