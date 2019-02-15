Росздравнадзор отозвал французский препарат «Эреспал»

Росздравнадзор принял решение об изъятии французского препарата «Эреспал» в течении суток. Об этом стало известно из письма врио руководителя Росздравнадзора Дмитрия Пахоменко.

Французские надзорные органы ранее постановили изъять из обращения лекарственные препараты, в которых содержится фенспирид. Предположительно препарат может вызывать нарушения сердечного ритма, пишет «Газета.ru».

Контроль над изъятием лекарств, покрытых пленочной оболочкой таблеток и сиропа 2 мг/мл, будут обеспечивать территориальные органы Росздравнадзора.

Кроме того, глава ведомства Михаил Михаил Мурашко заявил, что препараты других производителей на основе фенспирида также будут изъяты. Затем решение о пользе и риске лекарственных средств будут принимать эксперты.

«Эреспал» (таблетки и сироп) применяется для лечения воспалительных процессов и инфекций дыхательных путей, а также для лечения бронхиальной астмы.