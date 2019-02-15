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Первый в ДФО дацан хотят построить в Хабаровске

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В Хабаровске представители религиозной организации Буддийской традиционной сангхи (общины) планируют построить первый в ДФО дацан. Сейчас идет поиск места для будущего религиозного сооружения. Просьбу выделить участок направили в мэрию и правительство региона.

Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», после перехода из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ Республики Бурятия и Забайкальского края в конце прошлого года ДФО стал одним из самых буддистских регионов страны. Бурятские диаспоры есть и в Хабаровском крае, и в Приморье. Однако до сих пор у них нет возможности в полной мере удовлетворить свои духовные потребности.

Буддизм в России традиционно исповедуют жители Бурятии, Калмыкии, Тувы. В последние годы буддийские общины возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и некоторых других наиболее крупных российских городах, не связанных с традиционными регионами буддизма. Число буддистов составляет около 1% населения РФ.

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