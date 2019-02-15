В России изымут из обращения схожие с «Эреспалом» препараты

«Эреспал» является не единственным препаратом на основе фенспирида, который предположительно влияет на здоровье пациентов. Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил, что по ряду других производителей также будет приостановка.

Кроме того, он рассказал, что процесс приостановки продажи данного лекарства в России займет около суток. После этого эксперты будут принимать решение о пользе и риске препарата, пишет «РИА Новости».

14 февраля стало известно, что фрaнцузcкий пpeпарат от кaшля «Эреспал» отзывают из обращения в России, так как сoдержащийcя в нeм фенспирид может негативно отpaзиться на здоpoвье ceрдца.

Ранее сообщалось, что Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья приостановило действие регистрационных удостоверений препаратов, содержащих фенспирид, из-за риска возникновения аритмии.

«Эреспал» (таблетки и сироп) применяется для лечения воспалительных процессов и инфекций дыхательных путей, а также для лечения бронхиальной астмы.