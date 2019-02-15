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В России изымут из обращения схожие с «Эреспалом» препараты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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«Эреспал» является не единственным препаратом на основе фенспирида, который предположительно влияет на здоровье пациентов. Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил, что по ряду других производителей также будет приостановка.

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Кроме того, он рассказал, что процесс приостановки продажи данного лекарства в России займет около суток. После этого эксперты будут принимать решение о пользе и риске препарата, пишет «РИА Новости».

14 февраля стало известно, что фрaнцузcкий пpeпарат от кaшля «Эреспал» отзывают из обращения в России, так как сoдержащийcя в нeм фенспирид может негативно отpaзиться на здоpoвье ceрдца.

Ранее сообщалось, что Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья приостановило действие регистрационных удостоверений препаратов, содержащих фенспирид, из-за риска возникновения аритмии.

«Эреспал» (таблетки и сироп) применяется для лечения воспалительных процессов и инфекций дыхательных путей, а также для лечения бронхиальной астмы.

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