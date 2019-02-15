Путин ушиб палец во время спарринга с олимпийским чемпионом

Президент России Владимир Путин травмировал палец на правой руке во время тренировки по дзюдо с членами национальной сборной в Сочи.

Глава государства вышел на татами спортивного центра «Юг-Спорт» после завершения трехстороннего саммита по Сирии, пишет ТАСС.

Путин побеседовал с представителями сборных команд по вольной борьбе, боксу и дзюдо, а затем сам переоделся в кимоно, чтобы потренироваться со спортсменами. Он отработал в паре с несколькими олимпийскими чемпионами.

Во время спарринга с чемпионом Олимпийский игр-2016 в Рио-де-Жанейро Бесланом Мудрановым президент легко повредил палец. Ему наложили тейп, и тренировка продолжилась.

Ранее Путин ответил согласием на просьбу рассмотреть вопрос о награждении чемпионов мира и тренерского состава сборной России по вольной борьбе.

13 февраля российский лидер покатался на горных лыжах в Сочи вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.