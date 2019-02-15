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Красноярские школьники разработали «Умную розетку»

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Ученики красноярского лицея № 6 Алексей Пеньков и Иван Перов стали лауреатами всероссийского конкурса научных и инженерных проектов. Ребята изобрели «Умную розетку», которую можно подключить к мобильному приложению. К ней прикреплена небольшая коробочка, в которой находятся плата Arduino, датчик тока, реле и отвечающий за передачу данных модуль. 

Данные о подключении к сети того или иного прибора поступают на смартфон. «Умная розетка» позволяет подсчитывать потребление электроэнергии, задавать интервал работы. Удаленно через приложение можно выключить дома любое устройство, например, утюг, пишет ИА KrasnoyarskMedia

Ранее ученики школы № 36 в Красноярске приступили к разработке недорогого парфюма для подростков. Состав будет безопасным для аллергиков. Создатели парфюма заметили, что многие их сверстники страдают от аллергии. Чтобы помочь подросткам, которые хотят пользоваться парфюмерной водой, ребята решили разработать экологически чистую продукцию с мягким ароматом. Основой композиции станет концентрат эфирных масел.

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