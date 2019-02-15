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Черногорская оппозиция объявит президенту импичмент

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Фото: TASS/AP/Risto Bozovic
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Черногорская оппозиция намерена объявить импичмент президенту страны Мило Джукановичу. Для запуска процедуры уже собрано 23 из 25 необходимых подписей, рассказал «Известиям» парламентарий и лидер «Демократического фронта» (ДФ) Милан Кнежевич.

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По его словам, вопрос может быть поднят в парламенте в марте этого года. После этого, в случае достаточной поддержки, возможность подобной процедуры рассмотрит Конституционный суд. Также в ближайшее время в столице страны запланированы массовые митинги с требованием отставки главы государства.

Политик отметил, что поводом для импичмента стали нарушения Джукановичем конституционных норм. При этом население больше обеспокоено криминальными связями президента Черногории и бедственным положением страны, отмечает профессор МГИМО Елена Пономарева.

Вместе с тем глава государства известен своими антироссийскими взглядами, которые также не находят поддержки у местных жителей и оппозиции. Под его руководством страна, не являясь участницей Евросоюза, вводила против Москвы санкции. Кроме того, в Черногории третий год без каких-либо доказательств рассматривается дело о возможном вмешательстве РФ в парламентские выборы 2016 года.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

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