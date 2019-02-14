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Поиски жильцов под завалами дома в Красноярске завершены

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Фото: 24.mchs.gov.ru
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Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва газа в жилом доме в Красноярске, людей под завалами нет, сообщили в главке МЧС по Красноярскому краю.

Хлопок газа произошел в частном трехэтажном коттедже на улице Кандагарская вечером 14 февраля. Взрыв полностью разрушил шесть квартир, еще 10 получили повреждения. Под завалами нашли тело одной женщины. 

«Кинологические расчеты МЧС завершили свою работу. Они убедились, что под завалами нет пострадавших и погибших», — сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

По словам собеседника агентства, основная часть завалов разобрана. Работа спасателей осложнялась строительными конструкциями кровли, которые нависли над местом обрушения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. 

11 февраля сообщалось о двух погибших при возгорании в Рязанской области. Пожар произошел в утреннее время в частном кирпичном доме в Спасском районе.

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