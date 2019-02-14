Актера Ланового отказались пустить на борт «Победы»

Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс авиакомпании «Победа» в Ростов-на-Дону.

Как сообщает АГН «Москва», кофр и один из чемоданов артиста превысили требования авиакомпании по размеру ручной клади.

Актеру сказали, что надо оплатить штраф. Однако, как рассказал артист, сотрудник компании «даже разговаривать не стал» и не принял деньги.

Представитель лоукостера отметил, что в ситуации виноваты те, кто организовал поездку Ланового, так как они не ознакомились с правилами.

Позже авиакомпания решила подарить актеру билеты по любому направлению «в знак признательности и глубокого уважения».

«Победа» разрешает провоз на борту любого количества мест ручной клади любого типа и веса, но в рамках установленных габаритов — 36х30х27 см на пассажира.

С 18 февраля авиакомпания изменит нормы: размер ограничат до 36х30х4 см, а вес должен быть не более 10 кг. При этом вернется возможность бесплатно взять с собой на борт некоторые предметы сверх нормы клади.

10 февраля сообщалось, что «Победа» по решению прокуратуры отказалась от введения платы за использование пассажирами бумажных питьевых стаканчиков для воды.