Прямой эфир

Актера Ланового отказались пустить на борт «Победы»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс авиакомпании «Победа» в Ростов-на-Дону.

Вася величество: Лановой создал образ безукоризненного джентльмена
Но больше всего ценит свою единственную комедийную роль

Как сообщает АГН «Москва», кофр и один из чемоданов артиста превысили требования авиакомпании по размеру ручной клади.

Актеру сказали, что надо оплатить штраф. Однако, как рассказал артист, сотрудник компании «даже разговаривать не стал» и не принял деньги.

Представитель лоукостера отметил, что в ситуации виноваты те, кто организовал поездку Ланового, так как они не ознакомились с правилами.

Позже авиакомпания решила подарить актеру билеты по любому направлению «в знак признательности и глубокого уважения».

«Победа» разрешает провоз на борту любого количества мест ручной клади любого типа и веса, но в рамках установленных габаритов — 36х30х27 см на пассажира.

С 18 февраля авиакомпания изменит нормы: размер ограничат до 36х30х4 см, а вес должен быть не более 10 кг. При этом вернется возможность бесплатно взять с собой на борт некоторые предметы сверх нормы клади.

10 февраля сообщалось, что «Победа» по решению прокуратуры отказалась от введения платы за использование пассажирами бумажных питьевых стаканчиков для воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лановой назвал несусветной глупостью недопуск его на рейс «Победы»
«Победа» предъявит иск аэропорту Калининграда из-за задержки рейса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017